В 1-м сезоне сериала «Скрытые активы» главной героиней истории становится сержант Эмер Берри, которой предстоит выяснить, как взаимосвязаны между собой несколько разных преступлений. В рамках обычного рейда Ирландского бюро по борьбе с преступностью были обнаружены алмазы, которые связаны с серией взрывов в Бельгии. Детектив-сержант Эмер Берри объединяется с бельгийским сотрудником правоохранительных органов, который работает в подразделении по борьбе с терроризмом Кристианом де Йонгом, чтобы расследовать связанные преступления. Им предстоит столкнуться с массой испытаний.