Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hidden Assets 2021, season 1

Hidden Assets season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hidden Assets Seasons Season 1

Hidden Assets
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Hidden Assets" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Скрытые активы» главной героиней истории становится сержант Эмер Берри, которой предстоит выяснить, как взаимосвязаны между собой несколько разных преступлений. В рамках обычного рейда Ирландского бюро по борьбе с преступностью были обнаружены алмазы, которые связаны с серией взрывов в Бельгии. Детектив-сержант Эмер Берри объединяется с бельгийским сотрудником правоохранительных органов, который работает в подразделении по борьбе с терроризмом Кристианом де Йонгом, чтобы расследовать связанные преступления. Им предстоит столкнуться с массой испытаний.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
Hidden Assets List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 November 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 November 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 November 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 November 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 December 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more