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Постер к 1-му сезону сериала Комитет спасения
Киноафиша Сериалы Комитет спасения Сезоны Сезон 1

Комитет спасения, 1 сезон

Komitet spaseniya 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комитет спасения»

В 1-м сезоне сериала «Комитет спасения» Аглая Ермолаева, будучи подростком, была влюблена в своего школьного преподавателя по литературе Александра Сергеевича. Спустя много лет она встретила мужчину и выяснила, что он и его сын стали жертвами преступников. Теперь мужчины лишились недвижимости и буквально стали бездомными. Аглая решает приютить обоих у себя в квартире. Она устроила для них так называемый «комитет спасения», в который вошли несколько бывших учеников Смирнова. Аглая твердо намерена вывести аферистов на чистую воду и восстановить справедливость, однако даже не представляет, какой угрозе подвергается она сама.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 9 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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