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Постер к 1-му сезону сериала Spy Ops
Киноафиша Сериалы Spy Ops Сезоны Сезон 1

Spy Ops, 1 сезон

Spy Ops 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Spy Ops»

В 1-м сезоне сериала Spy Ops агенты разведки — от MI6 до ЦРУ — делятся со зрителями историями о шпионском искусстве и внутренними тайнами спецслужб. Эти люди влияли на ход исторических событий. Они вспоминают подробности о том, как проходили кампании холодной войны и государственные перевороты. Во многих из них принимали участие секретные агенты, которые работали на ту или иную разведывательную спецслужбу. Оперативники каждый день пристально наблюдают за противниками, вскрывая местоположение его живой силы, бронетехники и огневых средств. Они передают полученные сведения в государственные структуры.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 8 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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