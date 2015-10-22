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Постер к 1-му сезону сериала Мамы и Матери
Киноафиша Сериалы Мамы и Матери Сезоны Сезон 1

Мамы и Матери, 1 сезон

Analar ve Anneler
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мамы и Матери»

В 1-м сезоне сериала «Мамы и матери» на дворе 1971 год, действие происходит в Турции, где как раз идут восстания и войны за власть. В центре событий оказываются две одинокие женщины с совершенно разными судьбами. Зелиха – юная и наивная студентка Стамбульского университета, увлеченная борьбой за права женщин. Она знакомится с другим митингующим – Муратом, и вскоре они женятся. Но выясняется, что Мурат не брезгует и более рискованными методами самовыражения. После его экстремистской схватки с законом Зелиха остается одна с ребенком под сердцем. Тем временем в Анатолии живет одинокая женщина Кадер, мечтающая о малыше.

Список серий 1-го сезона сериала «Мамы и Матери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2015
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2015
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2015
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2015
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2015
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
26 ноября 2015
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
3 декабря 2015
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2015
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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