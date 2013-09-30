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Постер к 1-му сезону сериала Завоеватель
Киноафиша Сериалы Завоеватель Сезоны Сезон 1

Завоеватель, 1 сезон

Fatih
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Завоеватель»

В 1-м сезоне сериала «Завоеватель» юный шехзаде Мехмед узнает, что его отец – султан Мурад-хан – недавно скончался в Эдирне. Власть должна по праву перейти к принцу, ведь его готовили к этому с рождения. Для своего восшествия на престол он покидает Манису и едет в столицу. Но там его поджидает засада: родной брат Мехмеда шехзаде Орхан привел в Эдирне войска Константинии, чтобы захватить престол. Мехмеда волнует не собственная судьба, а будущее государства, ведь Орхан преследует интересы вражеского правителя императора Константиноса. Под его началом страна будет разорвана на части и роздана недругам. Во имя отца Мехмед решает бороться.

Список серий 1-го сезона сериала «Завоеватель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2013
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2013
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2013
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2013
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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