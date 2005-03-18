В 1-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» близнецы Мартин взрослеют в крайне необычных условиях. Их мать – певица, выступающая по долгосрочному контракту в ресторане дорогого отеля. Поэтому семейство обитает в шикарных апартаментах прямо в этом отеле. Вот только Зак и Коди отличаются неуемной фантазией, дерзким нравом и совершенно невыносимым характером. Они не могут усидеть на одном месте и минуты, поэтому постоянно попадают в самые нелепые ситуации. Мальчишки ставят на уши весь отель, создавая множество проблем постояльцам, сотрудникам и, конечно же, собственной матери.