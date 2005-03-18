Menu
The Suite Life of Zack and Cody 2005 - 2008 season 1

The Suite Life of Zack and Cody season 1 poster
The Suite Life of Zack and Cody 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"The Suite Life of Zack and Cody" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» близнецы Мартин взрослеют в крайне необычных условиях. Их мать – певица, выступающая по долгосрочному контракту в ресторане дорогого отеля. Поэтому семейство обитает в шикарных апартаментах прямо в этом отеле. Вот только Зак и Коди отличаются неуемной фантазией, дерзким нравом и совершенно невыносимым характером. Они не могут усидеть на одном месте и минуты, поэтому постоянно попадают в самые нелепые ситуации. Мальчишки ставят на уши весь отель, создавая множество проблем постояльцам, сотрудникам и, конечно же, собственной матери.

"The Suite Life of Zack and Cody" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Hotel Hangout
Season 1 Episode 1
18 March 2005
The Fairest of Them All
Season 1 Episode 2
18 March 2005
Maddie Checks In
Season 1 Episode 3
25 March 2005
Hotel Inspector
Season 1 Episode 4
1 April 2005
Grounded on the 23rd Floor
Season 1 Episode 5
8 April 2005
The Prince & The Plunger
Season 1 Episode 6
15 April 2005
Footloser
Season 1 Episode 7
22 April 2005
A Prom Story
Season 1 Episode 8
6 May 2005
Band in Boston
Season 1 Episode 9
20 May 2005
Cody Goes to Camp
Season 1 Episode 10
3 June 2005
To Catch a Thief
Season 1 Episode 11
18 June 2005
It's a Mad, Mad, Mad Hotel
Season 1 Episode 12
17 July 2005
Poor Little Rich Girl
Season 1 Episode 13
22 July 2005
Cookin' With Romeo and Juliet
Season 1 Episode 14
22 July 2005
Rumors
Season 1 Episode 15
14 August 2005
Big Hair & Baseball
Season 1 Episode 16
28 August 2005
Rock Star in the House
Season 1 Episode 17
18 September 2005
Ghost of 613
Season 1 Episode 18
1 October 2005
Smart & Smarterer
Season 1 Episode 19
10 October 2005
Dad's Back
Season 1 Episode 20
26 November 2005
Christmas at the Tipton
Season 1 Episode 21
10 December 2005
Kisses & Basketball
Season 1 Episode 22
1 January 2006
Pilot Your Own Life
Season 1 Episode 23
6 January 2006
Crushed
Season 1 Episode 24
13 January 2006
Commercial Breaks
Season 1 Episode 25
20 January 2006
Boston Holiday
Season 1 Episode 26
27 January 2006
TV series release schedule
