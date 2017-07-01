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Постер к 1-му сезону сериала Маленькие лесные истории
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Киноафиша Сериалы Маленькие лесные истории Сезоны Сезон 1

Маленькие лесные истории, 1 сезон

Malenkie lesnye istorii 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 24 минуты
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О чем 1-й сезон сериала «Маленькие лесные истории»

В 1-м сезоне сериала «Маленькие лесные истории» юные зрители и их родители знакомятся с очаровательными маленькими героями – лесными зверятами. Они еще совсем малыши, не знающие окружающего мира и удивляющиеся буквально всему, что они видят вокруг себя. Первая в жизни встреча с улиткой оказывается для пугливого жеребенка настоящим приключением. Он не понимает, как это странное существо носит с собой собственный домик, но искренне хочет разобраться в увиденном. Тем временем лисенок, как обычно, отправляется погулять на лужайку, но его застает дождь. Герой впервые видит, как с неба падает вода, и не на шутку пугается.

Список серий 1-го сезона сериала «Маленькие лесные истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 июля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 июля 2017
График выхода всех сериалов
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