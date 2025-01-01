Menu
Scooby Doo, Where Are You! 1969 - 1978 season 1

Scooby Doo, Where Are You! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Scooby Doo, Where Are You! Seasons Season 1

Scooby Doo, Where Are You! 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 1969
Production year 1969
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 14 minutes
"Scooby Doo, Where Are You!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Где ты, Скуби-Ду?» в одном из музеев Америки хранится древний доспех, привезенный из средневековой Великобритании. Ходит легенда, что при свете полной луны он оживает и скачет по улицам в образе Черного рыцаря, нападая на случайных прохожих и пугая их до смерти. В этот музей направляется команда искателей приключений на своем цветастом фургоне. Фред и Дафна стараются сохранять холодный рассудок, Велма подходит ко всему с научной точки зрения, зато трусишка Шэгги и его верный пес Скуби-Ду верят во все слухи и пугаются даже собственной тени. Однако именно им предстоит столкнуться с призраком.

7.9 IMDb
"Scooby Doo, Where Are You!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
What a Night for a Knight
Season 1 Episode 1
13 September 1969
A Clue for Scooby Doo
Season 1 Episode 2
20 September 1969
Hassle in the Castle
Season 1 Episode 3
27 September 1969
Mine Your Own Business
Season 1 Episode 4
4 October 1969
Decoy for a Dognapper
Season 1 Episode 5
11 October 1969
What the Hex Going On?
Season 1 Episode 6
18 October 1969
Never Ape an Ape Man
Season 1 Episode 7
25 October 1969
Foul Play in Funland
Season 1 Episode 8
1 November 1969
The Backstage Rage
Season 1 Episode 9
8 November 1969
Bedlam in the Big Top
Season 1 Episode 10
15 November 1969
A Gaggle of Galloping Ghosts
Season 1 Episode 11
22 November 1969
Scooby Doo and a Mummy, Too
Season 1 Episode 12
29 November 1969
Which Witch is Which?
Season 1 Episode 13
6 December 1969
Go Away Ghost Ship
Season 1 Episode 14
13 December 1969
Spooky Space Kook
Season 1 Episode 15
20 December 1969
A Night of Fright is No Delight
Season 1 Episode 16
10 January 1970
That's Snow Ghost
Season 1 Episode 17
17 January 1970
TV series release schedule
