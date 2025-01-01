В 1-м сезоне сериала «Где ты, Скуби-Ду?» в одном из музеев Америки хранится древний доспех, привезенный из средневековой Великобритании. Ходит легенда, что при свете полной луны он оживает и скачет по улицам в образе Черного рыцаря, нападая на случайных прохожих и пугая их до смерти. В этот музей направляется команда искателей приключений на своем цветастом фургоне. Фред и Дафна стараются сохранять холодный рассудок, Велма подходит ко всему с научной точки зрения, зато трусишка Шэгги и его верный пес Скуби-Ду верят во все слухи и пугаются даже собственной тени. Однако именно им предстоит столкнуться с призраком.