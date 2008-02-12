Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jericho 2006 - 2008, season 2

Jericho season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Jericho Seasons Season 2

Jericho
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute
"Jericho" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Иерихон» действие продолжается спустя три месяца после битвы с Нью-Берном. Напряженность в отношениях между двумя выжившими городами все еще высока. Несмотря на предупреждения лидера ополчения, Джейк нацеливается на Константино. Тем временем Хокинс встречается с неожиданным союзником. Самозваный президент из Вайоминга посещает город, предоставляя ему возможность присоединиться к своему штабу. Однако этот мирный договор подвергает риску и Дарси, и Джейка. Дейл возвращается с торгов с новостями: вирус из Гудзона пересек реку Миссисипи, и когда городские запасы вакцины иссякнут, Иерихону придет конец.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Jericho" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Reconstruction
Season 2 Episode 1
12 February 2008
Condor
Season 2 Episode 2
19 February 2008
Jennings & Rall
Season 2 Episode 3
26 February 2008
Oversight
Season 2 Episode 4
4 March 2008
Termination for Cause
Season 2 Episode 5
11 March 2008
Sedition
Season 2 Episode 6
18 March 2008
Patriots and Tyrants
Season 2 Episode 7
25 March 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more