Во 2-м сезоне сериала «Иерихон» действие продолжается спустя три месяца после битвы с Нью-Берном. Напряженность в отношениях между двумя выжившими городами все еще высока. Несмотря на предупреждения лидера ополчения, Джейк нацеливается на Константино. Тем временем Хокинс встречается с неожиданным союзником. Самозваный президент из Вайоминга посещает город, предоставляя ему возможность присоединиться к своему штабу. Однако этот мирный договор подвергает риску и Дарси, и Джейка. Дейл возвращается с торгов с новостями: вирус из Гудзона пересек реку Миссисипи, и когда городские запасы вакцины иссякнут, Иерихону придет конец.