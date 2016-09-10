Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Куда уходят дожди
Киноафиша Сериалы Куда уходят дожди Сезоны Сезон 1

Куда уходят дожди, 1 сезон

Kuda uhodyat dozhdi 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Куда уходят дожди»

В 1-м сезоне сериала «Куда уходят дожди» немолодая русская женщина Нина по праву считает себя главой семейства. И супруг, и сын во всем ее слушаются, и быт идет своим чередом. Но все меняется, когда в жизни подросшего сыночка Александра появляется любимая женщина. Он в мановение ока влюбляется в едва знакомую красавицу и сразу же ведет ее под венец и в родительский дом. На первый взгляд, Женя – милая и скромная девушка, и Нина старается относиться к ней терпимее. Но материнское сердце подсказывает, что новоявленная невестка что-то скрывает и руководствуется тайными мотивами. Убедить в этом Сашу, конечно, не получается.

Список серий 1-го сезона сериала «Куда уходят дожди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 сентября 2016
График выхода всех сериалов
Related video
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше