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Киноафиша Сериалы Лето в городе Сезоны Сезон 1

Лето в городе, 1 сезон

Leto v gorode 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Лето в городе»

В 1-м сезоне сериала «Лето в городе» события разворачиваются в российской столице, куда приезжает гостья из Франции. Веселая и энергичная девушка Мари родилась в семье русских эмигрантов во Франции. Оказавшись в Москве, она познакомилась с русскими людьми и тут же прониклась симпатией к москвичу Паше. Девушка устроила ему сюрприз на день рождения, прилетев из Парижа. Внезапно Мари устраивается стажером в агентство развлечений, где работает Павел, и приходит ему на помощь во время организации праздников для нескольких мероприятий. Мари тяжело жить в ритме российской столицы, но она героически остается ради любимого.

Список серий 1-го сезона сериала «Лето в городе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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