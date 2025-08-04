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«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

4 августа 2025 12:19
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Люди пересмотрели по ТВ и пришли к выводу — раньше не замечали кучу ляпов.

Телесериал «Граница. Таежный роман» Александра Митты при всей своей художественной мощи — великолепной актёрской игре, выразительной природе, крепкой драматургии — вызывает странное ощущение: вроде всё качественно, но будто бы про совсем другую страну.

Это не СССР

Формально действие отнесено к 1970-м, но декораций, артефактов, типажей — ничего по-настоящему советского в кадре нет. Сюжет сжат до пары летних месяцев, и за это короткое время в небольшом гарнизоне умудряются попытаться свести счёты с жизнью трое человек. Ещё трое — чуть не утонуть.

При этом армейская дисциплина показана как в фильме ужасов: картёжники, барыги, алкоголики и предатели. Спустя 25 лет после премьеры особо заметно, что положительных героев нет, каждый вызывает оторопь своими действиями.

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Главный герой — офицер, который спит с женой товарища, и это никак не мешает ему быть «положительным». Как отмечают зрители, такое могло быть во времена «развала», но не в 70-е, в пограничном дивизионе.

«Фильм снят ради красивых сцен, но сюжет целиком и полностью нелогичен и смысла не имеет», — отмечают на Дзене.

Нелогичные моменты «Границы»

Контрабандисты таскают золото и запрещенные вещества из Китая в СССР, несмотря на смертную казнь за подобное. Торговля идёт будто бы оптом — а как её везут, кому сбывают, за какие деньги, не уточняется.

Советская милиция и армия выглядят коррумпированными, слепыми и глухими к преступлениям. Певца, явно списанного с Валерия Ободзинского, превращают в пьяницу, выступающего за копейки в глуши. И всё это, судя по реакции публики, воспринимается как норма.

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

В комментариях к фильму зрители недоумевают

  • героиня, которой в детстве показали пару карточных фокусов, выигрывает у профессиональных шулеров;
  • вещества и золото из Китая проходят мимо особистов и контроля — и это на советской границе;
  • один выстрел с территории Китая — и сразу артобстрел в ответ? Без дипломатических разбирательств на долгие месяцы?
  • обычные солдаты вовлечены в офицерские интриги, а никакой утечки нет.

Вывод печален: сериал очень хорош — именно как драматическая постановка, сказка, но образ Советского Союза в нем гротескно искажен. Зритель же, судя по отзывам, всё чаще на стороне контрабандистов и убийц, а не тех, кто хотя бы пытается быть порядочным.

Митта грязи не боялся: культовый сериал «Таежный роман» снимали в экстремальных условиях — пара актеров едва не утонули.

Фото: Кадры из сериала «Граница.Таежный роман»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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6 комментариев
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