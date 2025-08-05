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Киноафиша Статьи «Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

5 августа 2025 15:13
«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

Режиссеру удалось сделать захватывающий, но максимально недостоверный сериал.

На фоне мексиканских страстей и российских боевиков конца 90-х сериал «Граница. Таежный роман» выглядел глотком северного воздуха. Александр Митта создал приключенческий роман о любви и чести в болотах у китайской границы. Но нашлись и те, кому от такого «романа» стало не до смеха — и это были настоящие пограничники.

Что не так с погонами?

«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

Главный удар — по форме. Настоящие военные сходу замечали: герои сериала щеголяют в общевойсковой униформе с красными погонами, хотя у погранцов они всегда зеленые. Мелочь? Для зрителя — возможно. Для того, кто служил, — как если бы пожарный приехал на вызов в костюме пчеловода.

Пистолет в тумбочке и танцы с волками

По воспоминаниям бывших офицеров, в «нулевые» сериал обсуждали с раздражением, даже дома — жены спрашивали, с каких это пор у особистов оружие хранится в комоде. И приходилось объяснять, что это «ахинея абсолютная».

«Ладно — жены офицеров, а мы, срочники… Все эти походы бойскаутов в лес по грибы, группой в 40 бойцов, да еще эти танцы с волками — просто паранойя режиссера».

Ну а сцена, где персонаж перегрызает волку горло, вызывает у пограничников уже не смех, а недоумение, ведь «умный зверь за два километра обойдет человека стороной».

«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

Многие вспоминают, что раньше, при съемках армейских фильмов, всегда был военный консультант, а здесь же, видимо, Митта решил обойтись без оного и добром это не кончилось:

«Нетленка с запашком», «Левый фильм, истории нереальные», «Ляпов, конечно, всегда хватало, но не до такой же степени», «Мы в свое время смотрели и плевались», — подытоживали раздосадованные военные.

Ранее мы также писали: «Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Фото: Кадры из сериала «Граница. Таежный роман»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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