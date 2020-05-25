Во 2-м сезоне шоу «Игры титанов» победители очередного кастинга являются на первое официальное испытание «Лучший из трех». Лидеры этого тура – сильнейшие мужчины и женщины из числа новичков – сразятся с титанами профессионального спорта на горе Олимп. На этот раз их соперниками станут легенда НФЛ, Железный человек и профессиональный боулер Джо Томас, а также чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс. Ребята, сумевшие выстоять в этом непростом бою, на время сами присоединятся к Титанам. Но чтобы остаться в их числе до финала и выиграть главную битву, недостаточно лидировать в одном испытании…