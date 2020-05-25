Menu
The Titan Games (2019), season 2

The Titan Games season 2 poster
The Titan Games 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"The Titan Games" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Игры титанов» победители очередного кастинга являются на первое официальное испытание «Лучший из трех». Лидеры этого тура – сильнейшие мужчины и женщины из числа новичков – сразятся с титанами профессионального спорта на горе Олимп. На этот раз их соперниками станут легенда НФЛ, Железный человек и профессиональный боулер Джо Томас, а также чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс. Ребята, сумевшие выстоять в этом непростом бою, на время сами присоединятся к Титанам. Но чтобы остаться в их числе до финала и выиграть главную битву, недостаточно лидировать в одном испытании…

"The Titan Games" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Titan Games Premiere
Season 2 Episode 1
25 May 2020
Central Region 2: The Rock Meets Doc Thor
Season 2 Episode 2
1 June 2020
Central Regional Finals
Season 2 Episode 3
8 June 2020
West Region Premiere: NFL's Victor Cruz and Stuntwoman Jessie Graff
Season 2 Episode 4
15 June 2020
West Region 2: The True Meaning of a Titan
Season 2 Episode 5
22 June 2020
West Region 3: The Circus Comes to Town
Season 2 Episode 6
29 June 2020
Western Regional Finals
Season 2 Episode 7
6 July 2020
East Region Premiere: UFC Champ Tyron Woodley and Gold Medalist Hannah Teter
Season 2 Episode 8
13 July 2020
East Region 2: A Surprise for Dwayne
Season 2 Episode 9
20 July 2020
East Region 3: DJ's Last Call
Season 2 Episode 10
27 July 2020
Eastern Regional Finals
Season 2 Episode 11
3 August 2020
The Titan Games Championship
Season 2 Episode 12
10 August 2020
TV series release schedule
