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Постер к 1-му сезону сериала Защита против
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Киноафиша Сериалы Защита против Сезоны Сезон 1

Защита против, 1 сезон

Zashchita protiv 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Защита против»

В 1-м сезоне сериала «Защита против» жизнь Вадима Осипова сначала может показаться весьма заурядной: как и большинство учащихся юридического факультета, он грезил о карьере знаменитого адвоката. В 1974 году герой вместе с приятелями отправился на курорт по путевке. Автандил и Саша уже долго общаются с Вадимом. В доме отдыха они встречаются с интересными девушками. Вадим влюбляется в Лену. Молодые люди спорят на первый поцелуй и стремятся одержать победу. И только у Вадима создается ощущение, что это не просто случайное знакомство на отдыхе. Молодой человек оказывается прав, и Лена становится его женой. Но это лишь начало их истории...

Список серий 1-го сезона сериала «Защита против» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2007
График выхода всех сериалов
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