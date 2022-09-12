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Киноафиша Сериалы Петроникс Сезоны Сезон 1

Петроникс, 1 сезон

Petronix Defenders 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Петроникс»

В 1-м сезоне сериала «Петроникс» главными действующими лицами являются друзья по имени Мэтт, Джиа, Эмма и Тим. Ребята учатся в начальной школе, сидят за партой вместе с другими школьниками и прилежно учат цифры и алфавит. Однако за пределами школы малышей, в отличие от большинства их одноклассников, ждет удивительная жизнь, полная захватывающих приключений. Когда зверям по всему миру угрожает опасность, раздается особый сигнал. И вот юные герои, отложив в сторонку учебники и тетради, превращаются в членов мужественной спасательной команды. Они отправляются на очередную операцию, чтобы спасти четвероногих.

Список серий 1-го сезона сериала «Петроникс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Миссия: спасение гепардов
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2022
Миссия: спасение льва
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 2022
Миссия: спасение зебры
Сезон 1 Серия 3
12 сентября 2022
Миссия: спасение сурикатов
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2022
Миссия: спасение колонии пингвинов
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2022
Миссия: спасение императорских пингвинов
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2022
Миссия: спасение карибу
Сезон 1 Серия 7
12 сентября 2022
Миссия: спасение полярных сов
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2022
Миссия: спасение горностая
Сезон 1 Серия 9
12 сентября 2022
Миссия: спасение ара
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2022
Миссия: спасение хаски
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2022
Миссия: спасение куницы
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2022
Миссия: спасение гренландского тюленя
Сезон 1 Серия 13
12 сентября 2022
Миссия: спасение хамелеона
Сезон 1 Серия 14
12 сентября 2022
Миссия: спасение лисенка
Сезон 1 Серия 15
12 сентября 2022
Миссия: спасение кролика
Сезон 1 Серия 16
12 сентября 2022
Миссия: спасение ржавой кошки
Сезон 1 Серия 17
12 сентября 2022
Миссия: спасение капуцина
Сезон 1 Серия 18
12 сентября 2022
Миссия: спасение кондора
Сезон 1 Серия 19
12 сентября 2022
Миссия: спасение очкового медведя
Сезон 1 Серия 20
12 сентября 2022
Миссия: спасение снежного барса
Сезон 1 Серия 21
12 сентября 2022
Миссия: спасение волчонка
Сезон 1 Серия 22
12 сентября 2022
Миссия: спасение ламы
Сезон 1 Серия 23
12 сентября 2022
Миссия: спасение белых медведей
Сезон 1 Серия 24
12 сентября 2022
Миссия: спасение гориллы
Сезон 1 Серия 25
12 сентября 2022
Миссия: спасение лемура
Сезон 1 Серия 26
12 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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