Фрейзер 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Фрейзер
Киноафиша Сериалы Фрейзер Сезоны Сезон 2

Frasier
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Список серий сериала Фрейзер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ветчина Ham
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2024
Сирано, Сирано Cyrano, Cyrano
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 2024
Все о Еве All About Eve
Сезон 2 Серия 3
26 сентября 2024
Посвящение The Dedication
Сезон 2 Серия 4
3 октября 2024
Ухаживания за сквошем отца Фредди The Squash Courtship of Freddy's Father
Сезон 2 Серия 5
10 октября 2024
Кейп-Код Cape Cod
Сезон 2 Серия 6
17 октября 2024
Моя гениальная сестра My Brilliant Sister
Сезон 2 Серия 7
24 октября 2024
Спасибо, доктор Крейн Thank You, Dr. Crane
Сезон 2 Серия 8
31 октября 2024
Убийство Моста Финча Murder Most Finch
Сезон 2 Серия 9
7 ноября 2024
Дед Мороз Father Christmas
Сезон 2 Серия 10
14 ноября 2024
