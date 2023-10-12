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Постер к 1-му сезону сериала Фрейзер
Киноафиша Сериалы Фрейзер Сезоны Сезон 1

Фрейзер, 1 сезон

Frasier
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фрейзер»

В 1-м сезоне сериала «Фрейзер» события разворачиваются в американском городке Бостон, расположенном в штате Массачусетс. Фрейзер возвращается в эти края, чтобы посмотреть в лицо новой жизни. Главному герою предстоит пройти немало испытаний, вспомнить о прошлых мечтах и постараться их реализовать. Также его ожидает знакомство с новыми людьми, с которыми Фрейзеру предстоит наладить новые отношения. У героя будет шанс исправить ошибки, воплотить в жизнь планы, на которые он когда-то махнул рукой, и наконец осуществить задуманное. Однако все это не дастся Фрейзеру легко.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 12 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
The Good Father
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2023
Moving In
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
First Class
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2023
Freddy's Birthday
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2023
The Fix Is In
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2023
Reindeer Games
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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