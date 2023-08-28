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Постер к 1-му сезону сериала Белые вороны
Киноафиша Сериалы Белые вороны Сезоны Сезон 1

Белые вороны, 1 сезон

Belye vorony 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Белые вороны»

В 1-м сезоне сериала «Белые вороны» в центре событий оказываются люди с ограниченными физическими возможностями. Они не поставили крест на своей судьбе, а смогли превратить инвалидность в уникальную особенность. Герои создают контент для соцсетей и интернет-площадок, завоевывают многомиллионную аудиторию и делятся лайфхаками с теми людьми, которым тяжело адаптироваться в обществе. Своим примером они вдохновляют многих представителей маломобильной категории граждан бороться за свое право быть счастливыми, несмотря ни на что. Каждый из героев проекта доказывает, что оптимизм и целеустремленность побеждают любые трудности.

Список серий сериала Белые вороны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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