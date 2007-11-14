Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Диверсант 2: Конец войны
Киноафиша Сериалы Диверсант 2: Конец войны Сезоны Сезон 1

Диверсант 2: Конец войны, 1 сезон

Diversant 2: Konec vojny 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Диверсант 2: Конец войны»

В 1-м сезоне сериала «Диверсант. Конец войны» близится 1945 год, советские люди еще не знают, что очень скоро самая кровавая война в истории будет выиграна. Да и фашисты еще предпринимают попытки насолить врагу. В немецком тылу создается группа диверсантов, собранная из советских военнопленных-перебежчиков, для которых собственная шкура оказалась важнее чести и верности. К счастью, о готовящемся плане узнают в разведуправлении СССР. Группу решают не останавливать, а допустить в крымский партизанский отряд, вот только сам отряд будет заведомо подставным. Тем временем Филатов, Бобриков и Калтыгин пытаются вернуться на родину.

Список серий 1-го сезона сериала «Диверсант 2: Конец войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2007
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2007
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2007
График выхода всех сериалов
Related video
Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды
Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают
Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?
Тест: какое вы море?
«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного
Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк
Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше