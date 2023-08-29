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Постер к 1-му сезону телешоу Сердце Клавы
Киноафиша Сериалы Сердце Клавы Сезоны Сезон 1

Сердце Клавы, 1 сезон

Serdce Klavy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Сердце Клавы»

В 1-м сезоне шоу «Сердце Клавы» героиней проекта становится знаменитая певица Клава Кока, которая по-прежнему верит в настоящие и искренние чувства людей друг к другу. Девушка намерена дать шанс нескольким кандидатам на ее сердце, которые будут на протяжении месяца приглашать Клаву на свидания, устраивать для нее сюрпризы и всячески пытаться покорить звезду. Соведущим шоу станет популярный блогер Роман Каграманов, который знаком с Клавой четыре года. Ведущий заявил, что певица на экране абсолютно точно такая же, как в реальной жизни. Он называет Клаву светлой, доброй и даже несколько наивной девушкой.

График выхода новых серий Сердце Клавы 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
29 августа 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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