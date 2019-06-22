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Постер к 1-му сезону сериала Футболисты
Киноафиша Сериалы Футболисты Сезоны Сезон 1

Футболисты, 1 сезон

Bombers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Футболисты»

В 1-м сезоне сериала «Футболисты» министр Маник Дасгупта обвиняет молодую и быстро развивающуюся футбольную команду Bombers в непрофессионализме и напрасной трате бюджета. На самом же деле он хочет отобрать их спортивную площадку и тренировочный центр, чтобы построить на этом месте торговый комплекс и положить деньги в свой карман. Ему противостоит капитан команды Бадоль – решительный и смелый парень, не боящийся выступить против чиновника. Однако вскоре трагическая авария уносит жизни всех игроков. В живых по иронии судьбы остается лишь Бадоль. Он намерен доказать, что происшествие подстроил Дасгупта.

Список серий 1-го сезона сериала «Футболисты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Конец The End
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2019
Бомбардиры Арик Баар Bombers Arik Baar
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2019
Задача The Challenge
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2019
Вызов принят Challenge Accepted
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2019
В Лигу Into the League
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2019
Надвигается катастрофа Catastrophe Strikes
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2019
Бали против Бадола Bali vs Badol
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2019
Время тестирования Testing Times
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2019
Вниз и вон отсюда! Down and Out!
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2019
Сильный и гордый Fort Et Fier
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2019
График выхода всех сериалов
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