Адмирал Кузнецов 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Адмирал Кузнецов
Киноафиша Сериалы Адмирал Кузнецов Сезоны Сезон 1

Admiral Kuznecov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адмирал Кузнецов»

В 1-м сезоне сериала «Адмирал Кузнецов» в центре событий оказывается Николай Герасимович Кузнецов – советский военно-морской офицер, который получил звание адмирала Флота СССР. Он занимал должность народного комиссара Военно-морского флота в период Второй мировой войны. В наши дни его именем названа Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова и авианосец «Адмирал Кузнецов». Адмирал Кузнецов запомнился своим современникам как харизматичный военачальник, энергетически мощный, волевой человек. Некоторые его решения и военная стратегия имели судьбоносное значение для Советского Союза.

Список серий 1-го сезона сериала «Адмирал Кузнецов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2024
График выхода всех сериалов
