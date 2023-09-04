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Постер к 1-му сезону сериала Первокурсницы
Киноафиша Сериалы Первокурсницы Сезоны Сезон 1

Первокурсницы, 1 сезон

Pervokursnicy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первокурсницы»

В 1-м сезоне сериала «Первокурсницы» в юности многие фантазируют о своем будущем, но далеко не у всех ожидания впоследствии совпадают с реальностью. Такая же участь постигла 40-летних подруг Анастасию и Жанну. Когда-то они встречали 20-летие в общежитии и желали друг другу добиться высот в жизни. Например, открыть шикарный ресторан где-нибудь на морском берегу. Но судьба распорядилась иначе. И Жанна, и Настя оставили учебу после первого курса. После того как сыновья Насти ушли в армию, женщины решили, что возраст не помеха. Они намерены вновь вернуться в студенческие годы и завершить начатое.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 4 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 сентября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 сентября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 сентября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 сентября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 сентября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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