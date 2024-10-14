Меню
жЫЫЫзнь 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала жЫЫЫзнь
Киноафиша Сериалы жЫЫЫзнь Сезоны Сезон 1

zhYYYzn 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «жЫЫЫзнь»

В 1-м сезоне сериала «жЫЫЫзнь» действие происходит в первобытном мире. На мрачном берегу живет племя кровожадных хищников, которое постоянно страдает от нехватки еды. Их лидер не отличается достаточным количеством знаний и опыта. Он всеми силами пытается помочь своему племени, но часто ощущает бессилие. В это же самое время на другом солнечном берегу реки под предводительством Вождихи живет развитое племя Придурков, куда и подался один из охотников, не выдержав трудностей первобытной жизни. Там ему дают жилье и привлекательную женщину. Герой поражен такими перспективами и благами...

Список серий сериала жЫЫЫзнь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 октября 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 октября 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 октября 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 октября 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 октября 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 октября 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2024
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
24 октября 2024
