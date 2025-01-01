Постеры сериала «жЫЫЫзнь»

Почему Хюррем и Сулеймана похоронили отдельно друг от друга: оказывается, это решение сына Селима

Спустя 43 года Ридли Скотт и Харрисон Форд до сих не решили этот спор: так кто же такой Декард в «Бегущем человеке»?

Премьера «Золотого дна» сорвалась в последний момент: Кинопоиск удалил дату 28 ноября — вот когда теперь ждать продолжения

Netflix перенес на экран один из самых спорных романов Агаты Кристи — ставка на Хелену Бонем Картер: в 80-х уже пытались, но вышло не очень

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен

Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже

«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)