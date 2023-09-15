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Киноафиша Сериалы Wilderness Сезоны Сезон 1

Wilderness, 1 сезон

Wilderness
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Wilderness»

В 1-м сезоне сериала Wilderness события происходят в Нью-Йорке. Супруги Лив и Уилл переезжают в мегаполис из британской провинции, чтобы по полной программе наслаждаться жизнью, которую может предложить современный город. Они молоды, счастливы и полны энергии. Жизнь главных героев рушится, когда Лив узнает, что ее муж завел себе любовницу. Она понимает, что месть — это единственный выход. Уилл предлагает жене совершить путешествие по национальным паркам США, желая освежить их отношения. Однако романтическая поездка быстро превращается в настоящий кошмар, поскольку Лив одержима жаждой мести.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 15 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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