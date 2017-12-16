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Постер к 1-му сезону сериала Дело декабристов
Киноафиша Сериалы Дело декабристов Сезоны Сезон 1

Дело декабристов, 1 сезон

Delo dekabristov 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дело декабристов»

В 1-м сезоне сериала «Дело Декабристов» в середине декабря 1825 года дворяне вывели на площадь в Санкт-Петербурге войска, чтобы выразить протест против царского режима. Однако переговоры ни к чему не привели, а мятеж быстро удалось подавить. Уже вечером того же дня организаторов восстания схватили и осудили по обвинению в государственной измене. Пять представителей дворянского сословия были повешены, а их соратников ждала каторга. Своей истинной цели восставшим достичь не удалось, зато именно это историческое событие задало вектор общественно-политической жизни страны как минимум на 50 лет вперед.

Список серий 1-го сезона сериала «Дело декабристов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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