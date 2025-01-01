Постеры сериала «Джодха и Акбар: История великой любви»

Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре

«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах

Вымышленный, но реальный: где на карте прячется город Алибакан из «Джентльменов удачи»

Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

«Это уже не Хищник»: гений Кодзима посмотрел «Планету смерти» одним из первых – и признал, что фильм больше похож на аниме

А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?