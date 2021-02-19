Menu
Russian
Hierro season 2 watch online

Hierro season 2 poster
Hierro

Hierro 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 48 minutes
"Hierro" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Иерро» Кандела продолжает расследование дела, связанного с Диасом. Но сам бизнесмен, опасаясь за свое будущее, по совету адвоката отказывается сотрудничать со следствием. Он еще не представляет, к каким последствиям приведут его поступки. Тем временем новый сержант гражданской гвардии острова по имени Круз руководит поисковой операцией: на Эль-Иерро исчезла маленькая девочка. Дело осложняется тем, что пропавшая и ее сестра были предметом дележки родителей во время непростого развода. Отец детей Гаспар обвиняет в похищении свою бывшую супругу Люсию, лишенную права опеки через суд.

7.5 IMDb
"Hierro" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 2 Episode 1
19 February 2021
Episodio 2
Season 2 Episode 2
19 February 2021
Episodio 3
Season 2 Episode 3
26 February 2021
Episodio 4
Season 2 Episode 4
5 March 2021
Episodio 5
Season 2 Episode 5
12 March 2021
Episodio 6
Season 2 Episode 6
19 March 2021
