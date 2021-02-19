Во 2-м сезоне сериала «Иерро» Кандела продолжает расследование дела, связанного с Диасом. Но сам бизнесмен, опасаясь за свое будущее, по совету адвоката отказывается сотрудничать со следствием. Он еще не представляет, к каким последствиям приведут его поступки. Тем временем новый сержант гражданской гвардии острова по имени Круз руководит поисковой операцией: на Эль-Иерро исчезла маленькая девочка. Дело осложняется тем, что пропавшая и ее сестра были предметом дележки родителей во время непростого развода. Отец детей Гаспар обвиняет в похищении свою бывшую супругу Люсию, лишенную права опеки через суд.