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Постер к 1-му сезону сериала 1943
Киноафиша Сериалы 1943 Сезоны Сезон 1

1943 , 1 сезон

1943 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «1943 »

В 1-м сезоне сериала «1943» завершается легендарная Сталинградская битва, немцы терпят оглушительное поражение. Но город все еще не может вздохнуть полной грудью, ведь враг не торопится отступать, а, напротив, готовится к реваншу. Советским шпионам становится известно, что фашисты ждут подкрепления из Белоруссии, чтобы предпринять контрнаступление. Разузнать подробности плана должна разведывательная десантная группа, заброшенная на оккупированную территорию. Однако операция проваливается, и в живых из отряда остается только радистка Катя. С ней связываются местные партизаны, готовые помочь ей с заданием.

Список серий 1-го сезона сериала «1943 » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 мая 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 мая 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 мая 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 мая 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 мая 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 мая 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
22 мая 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 мая 2013
График выхода всех сериалов
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