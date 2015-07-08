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Постер к 1-му сезону телешоу Почему? С Хэннибалом Берессом
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Почему? С Хэннибалом Берессом, 1 сезон

Why? With Hannibal Buress 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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О чем 1-й сезон телешоу «Почему? С Хэннибалом Берессом»

В 1-м сезоне сериала «Почему? С Хэннибалом Берессом» известный американский комик, рэпер, актер, продюсер и писатель отвечает на животрепещущие вопросы, которые волнуют не высокопоставленных чиновников, а простых людей – таких же, как он сам. Все свежие новости проходят через его строгий отбор, а самые острые и важные из них становятся темой для обсуждения в студии. Он приглашает в гости политиков, актеров, спортсменов, музыкантов и других знаменитостей. От внимания Хэннибала не укрывается ни подозрительная травма пловца на соревнованиях, ни новая кандидатура на пост главы государства. Но во все новости он добавляет немного юмора и музыки. 

Список серий 1-го сезона телешоу «Почему? С Хэннибалом Берессом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Празднование 8 июля! 8th of July Celebration!
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2015
Убирайся отсюда к чертовой матери Get the F Out of Here
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2015
Ганнибал отправляется на акцию протеста PETA Hannibal Goes to a PETA Protest
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2015
У Ганнибала есть говядина Hannibal Has Beef
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2015
Ганнибал спокойно беседует с Дантистом и Львом Hannibal Converses Calmly with a Dentist and a Lion
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2015
Ганнибал отправляется в Ад, чтобы узнать, что в этой сумке Hannibal Goes to Hell to Find Out What's in That Bag
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2015
Ганнибал приближается к финишу в футболке с глубоким V-образным вырезом Hannibal Approaches the Finish Line While Wearing a Deep V-Neck T-Shirt
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2015
Ганнибал и Кейт плюс 8 Hannibal and Kate Plus 8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2015
График выхода всех сериалов
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