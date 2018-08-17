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Постер к 1-му сезону телешоу Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход
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Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход , 1 сезон

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 16 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход »

В 1-м сезоне шоу «Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход» два специалиста, которые имеют дело с недвижимостью, будут помогать людям. Пит Лоример и Женевьев Гордер посетят несколько необычных домов, чьи хозяева хотят сдавать их в аренду. По разным причинам жилплощадь не выглядит привлекательно для съемщиков. Профессионалы проанализируют накопившиеся проблемы и превратят пространство в дом, комфортный для жизни. Среди объектов, с которыми им придется сталкиваться: старинный коттедж, соседствующий с виноградником, бунгало с видом на океан, плавучий дом и даже бывшая пожарная часть.

 

Список серий 1-го сезона телешоу «Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сиэтл плавучий дом Seattle Houseboat
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2018
Малибу Бич Хаус Malibu Beach House
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2018
Остин Пул Пад Austin Pool Pad
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2018
Бруклин Браунстоун Brooklyn Brownstone
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2018
Пасо Роблес Вайн Кантри Коттедж Paso Robles Wine Country Cottage
Сезон 1 Серия 5
17 августа 2018
Каретный двор реки Гудзон Hudson River Carriage House
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2018
Машина времени Палм-Спрингс Palm Springs Time Machine
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2018
Пожарная часть округа Колумбия DC Firehouse
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2018
График выхода всех сериалов
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