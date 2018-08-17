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Постер телешоу Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход
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Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход (2018 - 2018)

Stay Here 18+
Год выпуска 2018
Страна Внешние малые острова США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 16 минут

О чем телешоу

«Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход» – шоу о ремонте, которое было выпущено на платформе Netflix. За дело возьмутся два профессионала своего дела – специалистка по дизайну Женевьев Гордер и агент по недвижимости Пит Лоример. Они уверены, что даже в съемном доме должно быть комфортно, и помогут владельцам обустроить их неликвидную собственность. Опрятный интерьер не только сделает жилплощадь привлекательным для съемщиков, но и поможет увеличить доходы хозяев. Среди участников – самые разные люди, которые обладают имуществом, но уже отчаялись иметь от этого выгоду.

Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход - трейлер
Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Сезоны
Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
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