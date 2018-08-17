«Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход» – шоу о ремонте, которое было выпущено на платформе Netflix. За дело возьмутся два профессионала своего дела – специалистка по дизайну Женевьев Гордер и агент по недвижимости Пит Лоример. Они уверены, что даже в съемном доме должно быть комфортно, и помогут владельцам обустроить их неликвидную собственность. Опрятный интерьер не только сделает жилплощадь привлекательным для съемщиков, но и поможет увеличить доходы хозяев. Среди участников – самые разные люди, которые обладают имуществом, но уже отчаялись иметь от этого выгоду.