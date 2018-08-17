В 1-м сезоне шоу «Ценное преображение: как привлечь жильцов и доход» два специалиста, которые имеют дело с недвижимостью, будут помогать людям. Пит Лоример и Женевьев Гордер посетят несколько необычных домов, чьи хозяева хотят сдавать их в аренду. По разным причинам жилплощадь не выглядит привлекательно для съемщиков. Профессионалы проанализируют накопившиеся проблемы и превратят пространство в дом, комфортный для жизни. Среди объектов, с которыми им придется сталкиваться: старинный коттедж, соседствующий с виноградником, бунгало с видом на океан, плавучий дом и даже бывшая пожарная часть.