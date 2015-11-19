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Постер к 1-му сезону сериала Больше чем искусство
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Больше чем искусство, 1 сезон

The Art of More 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Больше чем искусство»

В 1-м сезоне сериала «Больше чем искусство» аукционный дом продает коллекцию Давенпорта. Это событие становится началом карьеры нового менеджера по работе с клиентами Грэмма Коннора. Аукцион провоцирует ожесточенную борьбу между двумя ведущими художественными агентствами в Нью-Йорке. Хасан – контрабандист, знакомый Грэмму по временам его военной службы в Ираке, – предлагает ему сыграть ва-банк. Еще двое контрабандистов из прошлого героя прибывают в Нью-Йорк и пытаются заманить его в нелегальный бизнес. Сперва они устанавливают связи с антикварными лавками, а затем переходят на более высокий уровень.

Список серий 1-го сезона сериала «Больше чем искусство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тяжело лежит голова Heavy Lies the Head
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2015
Кто это такой Whodunnit
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2015
Состояние мяты Mint Condition
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2015
Просто скажи "Фальшивка" Just Say Faux
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2015
Склад в одну тонну One Ton Depot
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2015
Поезжай вместе Ride Along
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2015
Четырехлистник The Quatrefoil
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2015
Название игры The Name of the Game
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2015
Интервью The Interview
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2015
Игроки в карты The Card Players
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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