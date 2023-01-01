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Киноафиша Сериалы Берлинская жара Сезоны Сезон 1

Берлинская жара, 1 сезон

Berlinskaya zhara
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Берлинская жара»

В 1-м сезоне сериала «Берлинская жара» в 1943 году немецкие ученые занимались разработкой атомного оружия. В это время советский шпион Франс Хартман работал в столице Германии. Он привлек к своей операции лидера немецкой спецслужбы Вальтера Шелленберга, который взаимодействовал с физиком Вернером Гейзенбергом. В игру вступили и представители гестапо, которые отправили следить за Хартманом «работницу германского МИДа» Дори. Тем временем в советской столице под управлением ученого Игоря Курчатова запустили работы по советскому ядерному проекту. Чтобы одержать победу над неприятелем, физикам предстоит сделать невозможное.

Список серий сериала Берлинская жара График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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