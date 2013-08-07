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Постер к 1-му сезону сериала Две недели
Киноафиша Сериалы Две недели Сезоны Сезон 1

Две недели, 1 сезон

Tuwikseu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Две недели»

В 1-м сезоне сериала «Две недели» Чан Tэ Сан является одним из тех людей, которых сочли бы бесполезным для социума. Этот молодой человек не принес ничего достойного миру. Он прожигал жизнь впустую, а когда наконец устроился на работу в ломбард, то единственное, чем он занялся, – это привлечение внимания состоятельных клиенток. Все меняется, когда главный герой оказывается подозреваемым в убийстве. В это же время выясняется, что у него есть дочь, которая больна лейкемией. В лучшем случае она сможет прожить 14 дней. Чан Tэ Сан выходит из тюрьмы под залог и решает сделать все, чтобы спасти дочь.

Список серий 1-го сезона сериала «Две недели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 августа 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 августа 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 августа 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 сентября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 сентября 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 сентября 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 сентября 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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