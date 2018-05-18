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Постер к 1-му сезону сериала Золотая парочка
Киноафиша Сериалы Золотая парочка Сезоны Сезон 1

Золотая парочка, 1 сезон

Zolotaya parochka 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золотая парочка»

В 1-м сезоне сериала «Золотая парочка» двое влюбленных уже продолжительное время грабят ювелирные магазины и ловко обводят вокруг пальца полицию. Следователь Шура Андреева полна решимости поймать их. У нее есть основания полагать, что преступники отправятся в двухдневный тур в Калининград — конечно, не для того, чтобы ходить на экскурсии, их настоящая цель — Музей янтаря. Босса Шуры ее доводы не удовлетворили, он не согласился провести операцию, и Шура поехала на экскурсию самостоятельно под видом обыкновенной туристки. Компанию ей составил любимый супруг Юрий, который и не догадывается, что это мини-путешествие — спецоперация. 

Список серий 1-го сезона сериала «Золотая парочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2018
График выхода всех сериалов
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