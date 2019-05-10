В 1-м сезоне шоу «Жизнь за решеткой» зрители познакомятся с заключенными, которые находятся в одной из калифорнийских тюрем. Здесь разгораются настоящие страсти, ведь героини не готовы прощаться с нормальной жизнью даже за решеткой. Каждая из женщин – настоящая индивидуальность, которая жаждет любви и самореализации. Они выстраивают контакт между собой и другими людьми, разными способами пытаясь завязать романтические отношения. Программа расскажет об их повседневной жизни, обилующей событиями: конфликтами, настоящей дружбой и другими эмоциональными моментами.