Jailbirds (2019), season 1

Jailbirds

Jailbirds 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Jailbirds" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Жизнь за решеткой» зрители познакомятся с заключенными, которые находятся в одной из калифорнийских тюрем. Здесь разгораются настоящие страсти, ведь героини не готовы прощаться с нормальной жизнью даже за решеткой. Каждая из женщин – настоящая индивидуальность, которая жаждет любви и самореализации. Они выстраивают контакт между собой и другими людьми, разными способами пытаясь завязать романтические отношения. Программа расскажет об их повседневной жизни, обилующей событиями: конфликтами, настоящей дружбой и другими эмоциональными моментами.

"Jailbirds" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Dressed Into Oranges
Season 1 Episode 1
10 May 2019
Ima Be That Phatt Bitch
Season 1 Episode 2
10 May 2019
We're All Criminals
Season 1 Episode 3
10 May 2019
Swimmin' in Shit, Bruh!
Season 1 Episode 4
10 May 2019
It's a Crazy Beautiful Kinda Love
Season 1 Episode 5
10 May 2019
She Swung at Me, I Swung Back
Season 1 Episode 6
10 May 2019
