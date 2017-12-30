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Постер к 1-му сезону сериала Когда папа Дед Мороз
Киноафиша Сериалы Когда папа Дед Мороз Сезоны Сезон 1

Когда папа Дед Мороз, 1 сезон

Kogda papa Ded Moroz 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда папа Дед Мороз»

В 1-м сезоне сериала «Когда папа Дед Мороз» молодой мужчина по имени Юрий соглашается подработать Дедом Морозом. Его друг Денис, который промышляет этим актерским ремеслом уже не первый год, никак не может выйти на смену, а ребятишки на елке ждут бородатого волшебника. Юра никогда не отличался особым артистизмом, поэтому он сомневается, но все же решает помочь. Но неожиданно «спокойная и непыльная работа» оборачивается целой чередой неприятностей и приключений. Благо рядом оказывается очаровательная Снегурочка Вика, которая всегда подскажет «дедушке», как ему поступить. Между ними сразу возникает искра.

Список серий 1-го сезона сериала «Когда папа Дед Мороз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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