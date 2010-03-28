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Постер к 1-му сезону сериала Арн: Рыцарь-тамплиер
Киноафиша Сериалы Арн: Рыцарь-тамплиер Сезоны Сезон 1

Арн: Рыцарь-тамплиер, 1 сезон

Arn - Tempelriddaren
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Арн: Рыцарь-тамплиер»

В 1-м сезоне сериала «Арн: Рыцарь-тамплиер» события разворачиваются во времена Иерусалимского королевства и тамплиерских крестовых походов. Сын высокопоставленного шведского дворянина Арн обучается при монастыре, чтобы как младший наследник рода стать монахом. Но кровь юноши бурлит, и он не видит себя в душной келье до скончания жизни. Поэтому он вступает в запретные отношения со знатной девушкой, а в наказание вызывается отправиться в Священные Земли в числе рыцарей-тамплиеров. Там Арну суждено стать настоящим воином, принять участие в битве при Хатине и оставить свое имя в анналах истории.

Список серий 1-го сезона сериала «Арн: Рыцарь-тамплиер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2010
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2010
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2010
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2010
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2010
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2010
График выхода всех сериалов
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