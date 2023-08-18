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Постер к 1-му сезону сериала Стволы и розы
Киноафиша Сериалы Стволы и розы Сезоны Сезон 1

Стволы и розы, 1 сезон

Guns & Gulaabs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стволы и розы»

В 1-м сезоне сериала «Стволы и розы» уникальным образом соединяется романтика 90-х с криминальным миром, легко сдобренная юмористическим флером. Действие разворачивается в 90-х годах. Главными действующими лицами этой истории являются два неудачника, которые попадают в криминальный мир Индии, но при этом сохраняют свою невинность и наивное восприятие реальности. Однако это не самые лучшие качества для преступного мира. Один из героев работает в полиции, а второй является механиком. По случайному стечению обстоятельств они становятся фигурантами дела, связанного с продажей опиума.

Список серий сериала Стволы и розы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1. В тихом омуте черти водятся Chapter 1: Har Insaan Mein Hai Shaitaan
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2023
Глава 2. Все ради тебя Chapter 2: Everything I Do ... I Do It For You
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Глава 3. Клянусь могилами родителей Chapter 3: Kasam Paida Karnewale Ki
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2023
Глава 4. Ну что? Договорились? Chapter 4: Deal Ya No Deal
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2023
Глава 5. Когда встречаются два сердца… Chapter 5: Do Dil Mil Rahe Hain
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2023
Глава 6. Любовное наваждение Chapter 6: Pyaar Chutiyapa Hai
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2023
Глава 7. Вечер только начался… Chapter 7+8: Raat Baaki...
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2023
График выхода всех сериалов
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