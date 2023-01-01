В 1-м сезоне сериала «Из поморов мы» события разворачиваются в селе Ломоносово Архангельской области, где когда-то жил великий ученый. По воле судьбы столичный актер Павел попадает в весьма непривычную для него обстановку. Он оказывается в доме простой семьи Беловых. Глава семейства всю жизнь занимался физической работой. Богемный образ жизни московских знаменитостей его раздражает. Егор Белов не скрывает своего неприязненного отношения к Павлу. Однако все меняется, когда с Павла сходит столичный флер и он невольно оказывается вовлечен в проблемы Беловых и всего городка во главе с местным губернатором.