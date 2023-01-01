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Киноафиша Сериалы Из поморов мы Сезоны Сезон 1

Из поморов мы, 1 сезон

Iz pomorov my
Название Сезон 1
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Из поморов мы»

В 1-м сезоне сериала «Из поморов мы» события разворачиваются в селе Ломоносово Архангельской области, где когда-то жил великий ученый. По воле судьбы столичный актер Павел попадает в весьма непривычную для него обстановку. Он оказывается в доме простой семьи Беловых. Глава семейства всю жизнь занимался физической работой. Богемный образ жизни московских знаменитостей его раздражает. Егор Белов не скрывает своего неприязненного отношения к Павлу. Однако все меняется, когда с Павла сходит столичный флер и он невольно оказывается вовлечен в проблемы Беловых и всего городка во главе с местным губернатором.

Список серий сериала Из поморов мы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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