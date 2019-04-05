Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Зыбучие пески
Киноафиша Сериалы Зыбучие пески Сезоны Сезон 1

Зыбучие пески, 1 сезон

Störst av Allt 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зыбучие пески»

В 1-м сезоне сериала «Зыбучие пески» старшеклассница из элитной шведской школы по имени Майя Норберг получает обвинение в шокирующем убийстве. Накануне кто-то врывается в ее школу с оружием и стреляет во всех встречных учеников и педагогов. Один человек погибает, но почему-то никто из пострадавших не может точно определить нападавшего. Однако наибольшее количество улик указывает на Майю, ведь у нее у раньше были проблемы с учебой и законом. Девушке предстоит пережить продолжительный суд, где присяжные решат, является ли она малолетней преступницей, или же одной из случайных жертв.

Список серий 1-го сезона сериала «Зыбучие пески» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Майя Maja
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2019
Арест Custody
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2019
Похороны The Funeral
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2019
Следственный эксперимент The Reconstruction
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2019
Суд The Trial
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2019
Свидетели The Witnesses
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Тревожный звоночек: брак дочери Малинина оказался под угрозой
Толстая и тонкий: внук Шуфутинского женился, но его выбор мало кому понравился
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)
И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова
Гадость какая: об этом секрете идеальных причесок у пловчих вы точно не догадывались
Заткнула за пояс мать: дочь Успенской оказалась крайне одаренной певицей (видео)
В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше