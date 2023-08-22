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Постер к 1-му сезону телешоу У маяка
Киноафиша Сериалы У маяка Сезоны Сезон 1

У маяка, 1 сезон

LightHouse
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «У маяка»

В 1-м сезоне сериала «У маяка» два популярных представителя японского шоу-бизнеса случайно встречаются, чтобы серьезно поговорить о темах, которые их по-настоящему волнуют. Японский комик, телеведущий, актер и писатель Масаясу Вакабаяси является участником комедийного дуэта «Одри» вместе с Тошиаки Касугой. Они работают в жанре мандзай. Это традиционный комедийный жанр в Японии, подразумевающий выступление пары, которая очень быстро шутит. Гэн Хосино — японский исполнитель, музыкант и актер. Масаясу и Гэн выяснят, на какие вещи они смотрят одинаково, а на какие совершенно по-разному, что на самом деле их тревожит и беспокоит.

Список серий телешоу У маяка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Темные времена The Dark Age
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2023
Свет и тьма Токио Tokyo -Light and Darkness-
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2023
Подарок на Рождество Christmas Present
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2023
Сюрприз в прямом эфире Surprise Live
Сезон 1 Серия 4
22 августа 2023
Целеустремленность и решительность Drive and Determination
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2023
У маяка LIGHTHOUSE
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2023
График выхода всех сериалов
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