LightHouse (2023), season 1

LightHouse
Season premiere 22 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «У маяка» два популярных представителя японского шоу-бизнеса случайно встречаются, чтобы серьезно поговорить о темах, которые их по-настоящему волнуют. Японский комик, телеведущий, актер и писатель Масаясу Вакабаяси является участником комедийного дуэта «Одри» вместе с Тошиаки Касугой. Они работают в жанре мандзай. Это традиционный комедийный жанр в Японии, подразумевающий выступление пары, которая очень быстро шутит. Гэн Хосино — японский исполнитель, музыкант и актер. Масаясу и Гэн выяснят, на какие вещи они смотрят одинаково, а на какие совершенно по-разному, что на самом деле их тревожит и беспокоит.

7.3 IMDb
Season 1
The Dark Age
Season 1 Episode 1
22 August 2023
Tokyo -Light and Darkness-
Season 1 Episode 2
22 August 2023
Christmas Present
Season 1 Episode 3
22 August 2023
Surprise Live
Season 1 Episode 4
22 August 2023
Drive and Determination
Season 1 Episode 5
22 August 2023
LIGHTHOUSE
Season 1 Episode 6
22 August 2023
