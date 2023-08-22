В 1-м сезоне сериала «У маяка» два популярных представителя японского шоу-бизнеса случайно встречаются, чтобы серьезно поговорить о темах, которые их по-настоящему волнуют. Японский комик, телеведущий, актер и писатель Масаясу Вакабаяси является участником комедийного дуэта «Одри» вместе с Тошиаки Касугой. Они работают в жанре мандзай. Это традиционный комедийный жанр в Японии, подразумевающий выступление пары, которая очень быстро шутит. Гэн Хосино — японский исполнитель, музыкант и актер. Масаясу и Гэн выяснят, на какие вещи они смотрят одинаково, а на какие совершенно по-разному, что на самом деле их тревожит и беспокоит.