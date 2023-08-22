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Постер телешоу У маяка
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Киноафиша Сериалы У маяка

У маяка (2023 - …)

LightHouse 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 0 минут

О чем телешоу

В центре событий оказываются два ведущих эстрадных артиста, которые по воле случая собираются вдвоем, чтобы поговорить по душам. Их откровенный диалог затрагивает не только профессиональные сферы деятельности, но и аспекты, касающиеся личной жизни. В беседе главные герои проливают свет на то, что их тревожит или заставляет чувствовать себя уязвимыми, раскрывают слабости и, конечно, много смеются. Кому, как не им, знать, что с помощью юмора легче справляться с тяжелыми ситуациями или психологическими травмами.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Сезоны
У маяка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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