В центре событий оказываются два ведущих эстрадных артиста, которые по воле случая собираются вдвоем, чтобы поговорить по душам. Их откровенный диалог затрагивает не только профессиональные сферы деятельности, но и аспекты, касающиеся личной жизни. В беседе главные герои проливают свет на то, что их тревожит или заставляет чувствовать себя уязвимыми, раскрывают слабости и, конечно, много смеются. Кому, как не им, знать, что с помощью юмора легче справляться с тяжелыми ситуациями или психологическими травмами.