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Постер к 1-му сезону сериала Кангасу-Ново
Киноафиша Сериалы Кангасу-Ново Сезоны Сезон 1

Кангасу-Ново, 1 сезон

Cangaço Novo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кангасу-Ново»

В 1-м сезоне сериала «Кангасу-Ново» главным действующим лицом этой истории является молодой бразилец по имени Убальдо. Главному герою достается наследство, которое навсегда превращает его в другого человека. Отец Убальдо был лидером безжалостной и весьма известной преступной группировки. После его гибели правление кланом автоматически перешло в руки к его сыну. Оказавшись далеко от цивилизации, в пустыне, Убальдо встречается с представителями банды, чтобы заслужить их авторитет и изменить свою жизнь бесповоротно. На пути героя ожидает много суровых испытаний и роковых встреч.

Список серий сериала Кангасу-Ново График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episódio 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2023
Серия 2 Episódio 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Серия 3 Episódio 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2023
Серия 4 Episódio 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2023
Серия 5 Episódio 5
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2023
Серия 6 Episódio 6
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2023
Серия 7 Episódio 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2023
Серия 8 Episódio 8
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2023
График выхода всех сериалов
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