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Постер к 1-му сезону сериала Невезение
Киноафиша Сериалы Невезение Сезоны Сезон 1

Невезение, 1 сезон

Mala Fortuna
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невезение»

В 1-м сезоне сериала «Невезение» Виктория и Хулио не встречались 10 лет. В то время финансовый скандал, в котором были замешаны их родители, привел к разрушительным последствиям для состоятельных латиноамериканских семей. У героев были тяжелые финансовые времена, они пережили социальное изгнание и едва сводили концы с концами. Умные, воспитанные и образованные молодые люди пришли к одному и тому же решению: единственный выход из этой ситуации — отказаться от прошлой личности и искать лучшего будущего. Проблема в том, что оба выбрали одну и ту же добычу. Но ни один из них не ожидал, что судьба снова сведет их вместе...

Список серий сериала Невезение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2023
График выхода всех сериалов
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